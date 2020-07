Rinnovo Donnarumma: la clausola rescissoria potrebbe essere bassa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, la clausola rescissoria presente nel nuovo contratto di Gigio Donnarumma potrebbe essere bassa. La cifra – secondo la rosea – potrebbe essere sui 30 milioni, ma comunque inferiore ai 50 (valore che era trapelato secondo indiscrezioni nelle ultime settimane). Insomma, se così fosse per il prossimo anno il classe 1999 diventerebbe davvero un oggetto del desiderio molto ambito da diversi top club europei, non solo per il suo talento, ma anche per un valore di mercato decisamente alla portata.

Il Milan, però, valuterà molto bene l’inserimento di una clausola così bassa e su questo punto probabilmente si tratterà in maniera molto più importante. La base di partenza, invece, per il contratto di Gigio rimane sempre i 6 milioni che percepisce attualmente, i quali potrebbero aumentare con l’inserimento di bonus.

