Milan, blitz da Raiola per Ibra e Donnarumma: operazione futuro

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di ieri qualcosa di importante in vista di un possibile rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma sembra si sia mosso. Lo svedese e il 21enne di Castellammare di Stabia hanno lasciato Milanello – ieri e oggi giornata di riposo – in elicottero per volare a Montecarlo e incontrare il loro procuratore Mino Raiola. Un incontro importante per ribadire ancora una volta le intenzioni dei due all’agente italo-olandese e preparare la strategia per il rinnovo.

Poi, in settimana, scrive la Gazzetta, Raiola si farà vivo di persona a Milano per incontrare la dirigenza rossonera, la quale nel frattempo metterà sul piatto la prima offerta di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. Non sarà economicamente onerosa come il contratto di 6 mesi firmato quest’anno a 3 milioni, ma lo svedese sarebbe pronto a prendere anche meno perché la sua intenzione oggi è quella di restare ancora in rossonero.

La permanenza di Pioli ha cambiato le carte in tavola e Ibra ora non ha più intenzione di lasciare Milano, che è la sua seconda casa. Con il tecnico emiliano ha instaurato un ottimo rapporto sia a livello lavorativo che umano. Anche dalla Svezia riportano come un possibile ritorno a casa sia ora decisamente più lontano.

Per quanto riguarda Donnarumma, invece, la trattativa sarà più lunga e complicata. Secondo la Gazzetta è altamente probabile che il classe 1999, che non vuole lasciare a zero il prossimo anno, possa rinnovare fino al 2022 e non 2023. Inoltre, è altamente probabile che venga inserita una clausola rescissoria non troppo alta (30-40 milioni) che possa permettere a Gigio di liberarsi il prossimo anno in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Ad oggi il portiere non si sente pronto di spiccare il volo, ma sente di stare bene a Milano e al Milan.

INTANTO IBRA IERI SERA HA LANCIATO UN SEGNALE SOCIAL MOLTO DIRETTO>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓