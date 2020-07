Calciomercato Milan – Ibrahimovic a Raiola: “Voglio restare in rossonero”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma sono andati un paio di giorni nel Principato per parlare con Mino Raiola. Entrambi avevano voglia di parlare da vicino con il loro procuratore e entrambi hanno la stessa intenzione: quella di restare al Milan.

Come anticipato da Pianetamilan.it, Ibrahimovic vuole restare al Milan. Pazienza se si dovrà ridurre in maniera sensibile l’ingaggio. Zlatan potrebbe percepire un ingaggio da 3 milioni di euro. Dietro la decisione dell’attaccante c’è sicuramente la scelta di confermare Stefano Pioli. Il tecnico gli ha dato responsabilità importanti e per questo motivo, dopo tanti alti e bassi, l’affetto per il Milan ha vinto e si è affermata la volontà di restare in rossonero.

E la società? Paolo Maldini vuole la permanenza di Ibrahimovic. Il direttore dell’area tecnica era destinato ad andarsene dopo l’arrivo di Ralf Rangnick, ma anche in questo caso le cose sono cambiate. E’ sotto gli occhi di tutti il rendimento avuto da Ibra in questa stagione e di come abbia trasformato la squadra rossonera, e dunque è facile intuire che il suo futuro sarà ancora al Milan. Ibrahimovic non vede l’ora di ripartire con la nuova stagione (questa volta dall’inizio). INTANTO QUANTE POLEMICHE DOPO ROMA-FIORENTINA, CONTINUA A LEGGERE >>>