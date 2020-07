Quante polemiche dopo Roma-Fiorentina: il clamoroso attacco di Adani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La partita Roma-Fiorentina, molto importante per la corsa all’Europa League, ha visto i giallorossi vincere tra mille polemiche. In particolare è davvero incredibile quanto successo in occasione del rigore (il secondo) assegnato alla Roma sul punteggio di 1-1.

Non solo c’è un tocco dell’arbitro nell’azione che porta al penalty (e già lì, l’arbitro Chiffi avrebbe dovuto interrompere il gioco) ma soprattutto il fallo di Terraciano su Dzeko è inesistente. Clamoroso attacco di Lele Adani, ex calciatore e opinionista di Sky Sport.

“Per qualsiasi uomo sulla faccia della Terra che ha visto una partita di calcio, questo non è calcio di rigore. Tranne per Chiffi, che poi è quello che comanda“.

Con questa vittoria tra le mille polemiche, la Roma sale in classifica e conferma sempre di più il quinto posto: +4 sul Milan a due giornate dalla fine, un vantaggio che appare quasi incolmabile. La Roma dovrà affrontare Torino (già salvo) e Juventus (probabilmente già Campione d’Italia); mentre il Milan sfiderà Sampdoria e Cagliari.

