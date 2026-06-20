Con l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, i radar del calciomercato rossonero si sono spostati, come potevamo immaginare, in Portogallo. Il nome caldo per l'estate rossonera è destinato ad essere quello di Morten Hjulmand. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Record', il centrocampista avrebbe già salutato i compagni e lo staff tecnico: possibile arrivo vicino?

Milan-Hjulmand, la situazione

Per l'ex capitano del Lecce, in caso di approdo al Milan, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in Serie A, campionato che conosce molto bene e dove potrebbe esplodere nuovamente, riabbracciando il suo mentore. In realtà, la volontà del calciatore di misurarsi con un top club come il Milan non è una novità.

Già la scorsa estate il calciatore era stato cercato dal Manchester United, dove all'epoca era presente lo stesso Amorim. In quel frangente lo Sporting fece muro, ma l'entourage riuscì a strappare un patto: restare un'altra stagione in cambio del trasferimento in questa finestra di mercato.

Una strategia simile usata anche nel caso di Gyokeres, poi ceduto ad una cifra mostre. Per Hjulmand, invece, la valutazione è molto più bassa: il club portoghese chiede una cifra vicina ai 35/40 milioni di euro.

Il fattore Amorim e il nodo a centrocampo

Non è un mistero, infatti, che Amorim voglia il calciatore anche in rossonero. Tra i due c'è un forte legame di stima, basti pensare he l'allenatore portoghese, ai tempi dello Sporting, decise di affidare la fascia di capitano proprio al centrocampista danese dopo solamente una stagione.

Ma quello che tutti si stanno chiedendo è: l'operazione è fattibile? La concorrenza c'è, specialmente dalla Premier League, ma il forte richiamo del suo mentore potrebbe semplificare le trattative. Il vero ostacolo dei rossoneri, però, è rappresentato da un altro problema: il centrocampo affollato. Per poter far approdare il giovane, infatti, bisognerebbe dar via qualche pedina, contando anche i vari rientri dai prestiti.

I numeri di Hjulmand

27 presenze, di cui 26 da titolare

3 gol relizzati

4 assist

2.82 di xG

media realizzativa: 1 gol ogi 775 minuti.

A confermare la tecnica del danese e del perchè Amorim ne sia così attratto sono i dati raccolti nell'ultima annata. Il centrocampista, infatti, ha dimostrato non solo solidità in fase di transizione, am anche tanta continuità nel rendimento: