Calciomercato Milan – Hauge: “Restare qui? Perderei tempo”

Calciomercato Milan: Hauge spinge per andare via dal Bodø/Glimt

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge spinge per lasciare il Bodø/Glimt già in questa sessione di calciomercato. L’esterno sinistro norvegese, classe 1999, è nel mirino del Milan (che ha già il gradimento del calciatore) e di tanti altri club europei.

Ci si è interrogati, in queste ore, qualora Hauge finisca al Milan, se il rapido calciatore sarebbe rimasto o meno in patria fino alla fine del massimo campionato norvegese, ovvero a metà dicembre. Stando, però, alle parole di Hauge, riportate da Jonas Bergh-Johnsen, giornalista di ‘EuroSport Norvegia‘ sul suo account personale di ‘Twitter‘, questa sarebbe un’ipotesi da non contemplare.

“Se rimanessi qui ci saranno delle lunghe settimane, mi sentirei come se stessi perdendo tempo”. Hauge, dunque, fresco di convocazione nella Nazionale maggiore del Commissario Tecnico Lars Lagerbäck, vuole andare via dal Bodø/Glimt adesso. Il Milan è avvisato … Anche perché Hauge, specificatamente sulle voci di mercato che lo vorrebbero vicino ai rossoneri, ha detto:

“So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un’opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio.Se il club è soddisfatto dell’offerta che riceve sento di poter fare il passo più grande possibile”. CHI ARRIVERÀ IN DIFESA? QUI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO >>>