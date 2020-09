Calciomercato Milan – Opportunità Hauge: oggi altri contatti

Calciomercato Milan: arriva Hauge dal Bodø/Glimt?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola hanno fatto il punto della situazione su Jens Petter Hauge, classe 1999, esterno offensivo norvegese di proprietà del Bodø/Glimt.

Calciomercato Milan: si tratta Hauge nonostante Massara smentisca

Nonostante le smentite del direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, Hauge potrebbe infatti arrivare al Milan. Il calciatore, un gol ed un assist contro il Diavolo giovedì scorso in Europa League, era seguito da mesi dagli scout del club di Via Aldo Rossi. Poi, la prestazione offerta a San Siro avrebbe convinto definitivamente la dirigenza a puntare su di lui per il futuro.

Milan, oggi giornata decisiva per Hauge?

Altri contatti tra Milan e Bodø/Glimt, per Hauge, sono previsti in giornata: una giornata che potrebbe anche diventare quella decisiva per prenderlo. L’unica remora del Milan, al momento, è data dal fatto che le priorità sono altre (un difensore centrale) e, pertanto, si sta valutando se investire soldi in altri settori del campo. Il costo del cartellino di Hauge, però, è tutt’altro che proibitivo: 4-5 milioni di euro.

Calciomercato Milan: Hauge subito o a gennaio?

Il Milan, dunque, potrebbe decidere di accelerare l’operazione onde evitare l’inserimento di altri club (Manchester United, RB Lipsia, RB Salisburgo) sul ragazzo. Il Diavolo potrebbe persino decidere di acquistare Hauge ora, ma lasciarlo in prestito al Bodø/Glimt fino al termine del campionato in Norvegia. Così fosse, sarebbe disponibile per il Milan a partire dalla sessione di calciomercato di gennaio. SEMBRA SFUMARE, INTANTO, TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>