Crotone-Milan, Massara: “Hauge? In questo momento non c’è nulla”

Crotone-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Massara

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Crotone-Milan, in programma allo stadio ‘Ezio Scida‘ alle ore 18:00. Queste le dichiarazioni di Massara: “Sandro Tonali e Brahim Díaz sono alla prima da titolari, ma hanno già dato il loro contributo nelle partite giocate in queste settimane. Siamo molto fiduciosi, siamo convinti che la squadra sia competitiva e che possa proseguire sulla falsariga dell’anno scorso. Tanti impegni ravvicinati, oggi è difficile in casa del Crotone. C’è tanto entusiasmo in questa piazza e dovremo mettere in campo le nostre qualità. Tutte le partite sono delicate e vanno affrontate con attenzione. Ora testa al Crotone, da dopo questa sfida testa al Rio Ave. Calciomercato? Sono molti i nomi accostati al Milan, così come ad altre società. Questa settimana sta diventando calda in tal senso. Se ci saranno opportunità, la nostra proprietà non si tirerà indietro. Vedremo le occasioni che il mercato proporrà, staremo attenti. Sempre con un occhio al bilancio. Jens Petter Hauge? Mi sembra che voi stiate correndo un po’ troppo. Il Bodø/Glimt ha messo in campo molti giocatori forti ed interessanti, che hanno colpito l’attenzione. Non solo Hauge. Anche altri giocatori ci hanno messo in difficoltà. In questo momento non c’è nulla. Non è neanche il reparto dove abbiamo più necessità: ci riteniamo piuttosto completi in avanti. Se ci proveremo? Vedremo se ci saranno delle occasioni, delle possibilità per rinforzarci. Nel caso non ci faremo trovare impreparati. E’ vero che mancano poche ore, pochi giorni. Ma abbiamo altre priorità”. LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA ROSSOBLU E ROSSONERI >>>