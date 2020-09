Calciomercato Milan – Hauge, domani giornata decisiva: le ultime

Calciomercato Milan: Diavolo, avanti tutta su Hauge

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan avanza deciso per Jens Petter Hauge, classe 1999, esterno offensivo norvegese di proprietà del Bodø/Glimt. Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, infatti, domani potrebbe essere già la giornata decisiva per vestire il calciatore di rossonero. Il Milan ha già l’ok del calciatore. La concorrenza, però, è folta: vogliono Hauge anche Manchester United, RB Lipsia e RB Salisburgo. Nel caso in cui, poi, il Milan trovasse l’accordo con il Bodø/Glimt per il trasferimento di Hauge in Italia, a quel punto si dovrebbe decidere quando farlo approdare nel nostro Paese. Sta prendendo piede l’ipotesi che Hauge arrivi a Milano al termine del campionato in Norvegia, a metà dicembre. Sarebbe, quindi, arruolabile per il Milan da gennaio. LE ULTIME NEWS SUL MERCATO DEL MILAN >>>