Formazioni ufficiali Crotone-Milan: le scelte di Stroppa e Pioli

Formazioni ufficiali Crotone-Milan: i 22 in campo allo ‘Scida’

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-MILAN – È quasi tutto pronto, allo stadio ‘Ezio Scida‘, per Crotone-Milan, gara valida per la 2^ giornata di Serie A 2020-2021. Giovanni Stroppa e Stefano Pioli, tecnici delle due squadre, hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui rossoblu e rossoneri scenderanno in campo. Vediamole insieme!

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Dragus, Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Eduardo, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Rispoli, Yalubiv, Reca, Vulić. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhanoglu, Saelemaekers; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Paquetá, Castillejo, R. Leão, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

