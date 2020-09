Serie A – Crotone-Milan, dieci curiosità sul match dello ‘Scida’

Crotone-Milan, le 10 curiosità sulla partita

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Crotone-Milan è la quarta partita ufficiale della stagione per il Diavolo, dopo i due impegni di Europa League e l’esordio in Serie A contro il Bologna a San Siro. I rossoneri di Stefano Pioli sono infatti attesi dalla ostica trasferta dello stadio ‘Ezio Scida’, contro il neo-promosso Crotone. In attesa del calcio d’inizio, prepariamoci alla partita con alcune statistiche e curiosità.

SCONTRI DIRETTI CROTONE-MILAN

1 – Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio;

2 – Il Milan è imbattuto da 13 partite di Serie A contro squadre neopromosse (8V, 5N), e ha sempre trovato il gol nelle nove più recenti;

3- È soltanto la seconda volta, in 16 precedenti di andata, che il Milan incrocia una squadra calabrese nelle prime due partite di un campionato di Serie A, dopo la sfida proprio con il Crotone nel primo match del torneo 2017/18 (3-0 per i rossoneri).

STATO DI FORMA

4 – Il Milan non perde da 13 partite di campionato (10V, 3N): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo; i rossoneri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitta da aprile 2013 (14 in quel caso);

5 – Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato; i rossoneri non arrivano a tre gare consecutive senza incassare reti da marzo 2018 (quattro);

6 – Il Milan va a bersaglio da 21 gare consecutive di campionato; i rossoneri non fanno meglio dal marzo 2009 (22).

STATISTICHE GENERALI

7 – Solamente l’Atalanta (55 gol) ha segnato più del Milan (49) nell’anno solare 2020 in Serie A;

8 – Nel 2020 il Milan ha mantenuto otto volte la porta inviolata in Serie A, meno solamente di Fiorentina e Udinese (entrambe nove).

FOCUS GIOCATORI

9 – Il Milan è l’unica squadra di Serie A con due giocatori in doppia cifra di gol nel 2020: Zlatan Ibrahimović (12) e Ante Rebić (11);

10- Nella prima giornata nessun giocatore ha effettuato più contrasti di Davide Calabria (sei, come Aaron Ramsey); segue Salvatore Molina a quota cinque.