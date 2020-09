Calciomercato Milan – Bakayoko, accordo Psg-Chelsea: le cifre

Le ultime su Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’acquisto di Sandro Tonali, il Milan vorrebbe puntellare il centrocampo con un altro giocatore. Molti sono i nomi accostati al Milan, in primis Tiemoué Bakayoko, che ha già vestito la casacca rossonera nella stagione 2018-2019. Il francese tornerebbe di buon grado in Italia, ma le richieste del Chelsea hanno fatto indietreggiare di molto la società di via Aldo Rossi.

Ne approfitta il Psg?

In questa situazione di stand-by sta provando ad inserirsi il Psg di Leonardo, che lo aveva voluto al Milan ai tempi in cui era direttore sportivo. La sua stima nel giocatore è risaputa ma, secondo quanto riferisce ‘Paris Fans’, c’è ben altro che bolle in pentola. Il club francese e il Chelsea avrebbero già raggiunto l’accordo per Bakayoko sulla base di un prestito oneroso a 7 milioni di euro con diritto di riscatto a 16. Inoltre ci sarebbero anche 8 milioni di bonus, che farebbero lievitare la cifra a 31 milioni complessivi.

