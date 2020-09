Lagerbäck (C.T. Norvegia): “Hauge è un giocatore molto interessante”

Hauge convocato nella Norvegia dal C.T. Lagerbäck

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge, classe 1999, esterno offensivo del Bodø/Glimt che piace al Milan, è stato convocato nella Nazionale maggiore della Norvegia. Il Commissario Tecnico, Lars Lagerbäck, lo ha chiamato per le gare di Nations League in programma contro Serbia, Romania ed Irlanda del Nord. Ecco come Lagerbäck ha commentato la convocazione di Hauge con i ‘grandi’. “Ciò che Hauge ha messo in mostra questo autunno lo ha fatto avvicinare sempre di più alla Nazionale maggiore, e pensiamo che ora meriti un posto. È un giocatore molto interessante”. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO SUL MILAN >>>