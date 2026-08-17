Milan e Porto a un passo dall'accordo per il trasferimento di Santiago Gimenez. Fabrizio Romano: "Ecco cosa manca"
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
La trattativa tra Milan e Porto per il trasferimento in 'Primera Division' di Santiago Gimenez è molto vicina al traguardo. Il centravanti messicano ha già raggiunto un'accordo verbale con il club portoghese, che ha già trovato un'intesa di massima anche con la società rossonera. A fornire ulteriori aggiornamenti sullo stato dell'affare è stato Fabrizio Romano, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.
Gimenez-Porto, i dettagli della trattativaLa cessione di Gimenez al Porto, secondo i media portoghesi, non sarà a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal quotidiano lusitano 'O Jogo' e confermato da Matteo Moretto, il Milan avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro per il trasferimento del centravanti messicano. Una formula che permetterebbe al club rossonero di liberarsi con maggiore facilità del 'Bebote', ma che creerebbe anche la possibilità concreta di ritrovarselo in casa la prossima estate.
Calciomercato Milan, Gimenez al Porto? Romano: "Ecco cosa manca"Romano ha svelato che l'ultimo tassello per sbloccare Gimenez al Porto è la definizione del trasferimento alla Roma di Rodrigo Mora.
“Santiago Giménez sta praticamente aspettando soltanto che Rodrigo Mora vada alla Roma. Sia dal lato del giocatore che da quello dei club si attende questo incastro. Per il Porto la cessione di Mora è un'operazione economicamente molto pesante, così come per la Roma. È un'uscita di livello che permetterà ai portoghesi di sbloccare colpi in entrata come lo stesso Giménez e Nuno Tavares. Il Porto attende solo questo passaggio finale per andare all'attacco”.
Roma in chiusura per Rodrigo MoraSecondo Romano, la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora sarebbe alle fasi finali. I due club hanno trovato l'intesa sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Giallorossi e 'Dragoes' si stanno ora scambiando i documenti per chiudere definitivamente l'operazione. Una volta ufficializzata la cessione del classe 2007, il club portoghese potrà affondare il colpo per Gimenez.
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