La trattativa tra Milan e Porto per il trasferimento in 'Primera Division' di Santiago Gimenez è molto vicina al traguardo. Il centravanti messicano ha già raggiunto un'accordo verbale con il club portoghese, che ha già trovato un'intesa di massima anche con la società rossonera. A fornire ulteriori aggiornamenti sullo stato dell'affare è stato Fabrizio Romano, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

Gimenez-Porto, i dettagli della trattativa

Calciomercato Milan, Gimenez al Porto? Romano: "Ecco cosa manca"

“Santiago Giménez sta praticamente aspettando soltanto che Rodrigo Mora vada alla Roma. Sia dal lato del giocatore che da quello dei club si attende questo incastro. Per il Porto la cessione di Mora è un'operazione economicamente molto pesante, così come per la Roma. È un'uscita di livello che permetterà ai portoghesi di sbloccare colpi in entrata come lo stesso Giménez e Nuno Tavares. Il Porto attende solo questo passaggio finale per andare all'attacco”.

Roma in chiusura per Rodrigo Mora