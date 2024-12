Calciomercato Milan – Frendrup nel mirino: si attendono due cose. E Ricci…

Il punto sul centrocampista del Torino

E il discorso Samuele Ricci? Il centrocampista del Torino è tra i giocatori più chiacchierati per il calciomercato del Milan. Secondo Ceccarini, il mediano italiano resterebbe il vero sogno del Diavolo, non per gennaio, ma per la prossima stagione. Un discorso, quindi, da tenere in caldo da giugno in poi. Staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal: prova solida e senza sbavature. C'è un motivo chiaro