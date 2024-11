Calciomercato Milan – Belahyane sarà derby con l’Inter? I dettagli

Calciomercato Milan - Belahyane, c'è anche l'Inter! Marotta e Ausilio...

Reda Belahyane, centrocampista classe 200, sta giocando a un grande livello con il suo Verona, tanto che sarebbe uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan a gennaio. Sul giocatore, come scrive 'Il Corriere dello Sport', ci sarebbe anche l'Inter, che starebbe monitorando la situazione . Marotta e Ausilio lo stanno monitorando e ne seguono l'evoluzione in ottica estiva; lo faranno anche sabato pomeriggio, quando Verona e Inter si sfideranno per la tredicesima giornata di Serie A. Se Asllani non dovesse fare lo step in avanti che tutti si augurano dalle parti di Milano, allora i fari dell'Inter potrebbero virare su Belahyane. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Reijnders contro Koopmeiners: numeri all'apposto