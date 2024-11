CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan, per 'Tuttosport', è concretamente sulle tracce di Reda Belahyane, classe 2004, regista marocchino dell'Hellas Verona. Pagato 500mila euro dagli scaligeri nel gennaio di quest'anno per rilevarlo dal Nizza, può trasferirsi in rossonero per 10 milioni di euro. In possesso del passaporto francese, quindi tesserabile come comunitario, Belahyane sarebbe la prima scelta del direttore tecnico rossonero, Geoffrey Moncada, per rinforzare l'organico del Diavolo subito.