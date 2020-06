Calciomercato Milan – Florentino il primo nome: l’offerta al Benfica

MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, Florentino Luis del Benfica rimane il primo nome per la mediana rossonera della prossima stagione. “Il Milan insiste per Florentino Luis: è la prima scelta dei rossoneri per la mediana. Gazidis al lavoro col Benfica per un prestito biennale con diritto di riscatto, mentre i lusitani chiedono l’obbligo. Parti al lavoro per limare le cifre”, ha scritto su Twitter. Come nel caso di Luka Jovic, dunque, la strategia sembra essere quella di un prestito biennale. Vedremo se il club lusitano accetterà alla fine la proposta dei rossoneri.

