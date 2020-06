Milan, Pioli rivela: “Paqueta è rientrato bene e sta bene”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, anche sullo stato di salute della sua squadra. Pioli ha rivelato come, in particolare, un calciatore si sia ripresentato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) in condizioni di forma smaglianti …

“Soste così lunghe possono cambiare la condizione, possono cambiare anche le gerarchie. Ed il fatto di avere un calendario così fitto, perché giocheremo veramente ogni tre giorni, farà in modo che ci sarà bisogno di tutti i giocatori. Devo dire che si sono presentati tutti bene, hanno lavorato bene a casa, hanno lavorato bene qua. Chiaro che nessuno di noi potrà essere al 100%, ma non lo saranno neanche i nostri avversari. Lucas Paquetá è uno di quelli che è rientrato bene e che sta bene”, ha detto Pioli. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI MISTER PIOLI >>>