Calciomercato Milan, fatta per Messaoudi: ecco dove giocherà

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con il loro lavoro per il futuro e non solo. Tare e la dirigenza del Diavolo stanno mettendo a punta la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. Per la prima squadra tanti nomi, ma si lavora anche per quanto riguarda il Milan Primavera e il Milan Futuro. Per Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, in arrivo un colpo futuribile importante.