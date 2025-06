Calciomercato Milan, rossoneri in pole per Messaoudi: ecco tutti i dettagli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con Fabrizio Romano, soffermandosi sull'interesse del Milan per Yanis Messaoudi. Trattasi di un classe 2009 del Racing Club de France. Molti lo paragonano a Leny Yoro come prospettiva, sebbene sia ancora molto giovane. Al momento il Diavolo sarebbe in vantaggio per acquisirlo in vsta della prossima stagione, anche se non ci sarebbe ancora nulla di concreto a livello di dialoghi e trattative. Ecco, dunque, le sue parole.