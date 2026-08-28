Si continua ad accendere il mercato attorno al nome di Harvey Elliot. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Valencia avrebbe avviato una trattativa con il Liverpool per assicurarsi il giovane talento inglese a titolo temporaneo.

Milan, niente da fare per Elliott

Sulle tracce del classe 2003 c'era anche il, che ha seguito con grande attenzione la situazione nell'ottica di rinforzare il proprio reparto d'attacco. Tuttavia, la pista che portava a San Siro si è raffreddata con l'inserimento deciso del club spagnolo.

Le negoziazioni tra i Reds e il Valencia sono ora in fase avanzata, cercando di chiudere l'accordo sulla base di un prestito. Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro del gioiello del Liverpool sarà dunque nella Liga, con il Milan costretto a pensare ad altri obiettivi.

Ma perchè era perfetto per i rossoneri?

Elliott rappresentava il profilo ideale per la trequarti rossonera a causa di una spiccata tecnica individuale, oltre alla capacità di agire sia centralmente sia da esterno offensivo. Sebbene tra Milan e Liverpool la situazione era ferma solamente a dei piccoli sondaggi esplorativi, il problema principale era la valutazione. I Reds stimano il cartellino del giovane tra i 30 e i 35 milioni di euro, decisamente troppo secondo i pensieri della dirigenza rossonera.