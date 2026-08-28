Niente Milan per Elliott: il futuro del giovane 2003 potrebbe essere alla corte del Valencia, le ultime
Milan-Venezia, probabili formazioni: Amorim non cambia
Si continua ad accendere il mercato attorno al nome di Harvey Elliot. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Valencia avrebbe avviato una trattativa con il Liverpool per assicurarsi il giovane talento inglese a titolo temporaneo.
Milan, niente da fare per ElliottSulle tracce del classe 2003 c'era anche il Milan, che ha seguito con grande attenzione la situazione nell'ottica di rinforzare il proprio reparto d'attacco. Tuttavia, la pista che portava a San Siro si è raffreddata con l'inserimento deciso del club spagnolo.
Le negoziazioni tra i Reds e il Valencia sono ora in fase avanzata, cercando di chiudere l'accordo sulla base di un prestito. Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro del gioiello del Liverpool sarà dunque nella Liga, con il Milan costretto a pensare ad altri obiettivi.
Ma perchè era perfetto per i rossoneri?Elliott rappresentava il profilo ideale per la trequarti rossonera a causa di una spiccata tecnica individuale, oltre alla capacità di agire sia centralmente sia da esterno offensivo. Sebbene tra Milan e Liverpool la situazione era ferma solamente a dei piccoli sondaggi esplorativi, il problema principale era la valutazione. I Reds stimano il cartellino del giovane tra i 30 e i 35 milioni di euro, decisamente troppo secondo i pensieri della dirigenza rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Serie A, Milan-Venezia 1-0: primo gol in maglia rossonera per Gonçalo Ramos | LIVE News
Live
Mercato Milan LIVE | Scambio di documenti in corso col Galatasaray per Leao
News Calciomercato
Calciomercato Milan, chieste informazioni per Hutchinson: le ultime da Di Marzio
News Calciomercato
Calciomercato Milan, Balde rompe con Flick? Possibile affondo dei rossoneri
News Calciomercato
Milan, Leão: clamoroso controsorpasso del Galatasaray. Intesa raggiunta e trattativa in chiusura, le cifre
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti