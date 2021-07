Calciomercato Milan – È il giorno di Giroud: seguilo con noi | LIVE NEWS

Olivier Giroud vive la sua prima giornata da giocatore del Milan: seguila live con noi, dalle visite mediche firmo alla firma sul contratto

Ieri sera, verso le ore 19:00, Olivier Giroud è sbarcato a Milano, all'aeroporto di Linate. Il centravanti francese, classe 1986, è arrivato dunque in Italia per sposare il progetto tecnico del Milan dopo tanti anni a Londra tra Arsenal e Chelsea. Questa mattina farà le visite mediche, quindi firmerà il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Che rinforzo per il Diavolo di Stefano Pioli! Segui con noi, live, la prima giornata di Giroud da giocatore del Milan passo dopo passo. Milan, le news più importanti di mercato di giovedì 15 luglio >>>