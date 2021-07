Calciomercato Milan – Ecco Giroud: visite mediche e firma sul contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud nella giornata odierna diventerà un calciatore rossonero. Ecco l'iter che seguirà

Il Milan è vicino ad ufficializzare uno dei colpi del suo calciomercato estivo, Olivier Giroud . La vicenda dell'attaccante francese, classe 1986 , occupa ampio spazio sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Giroud è arrivato a Milano , all'aeroporto di Linate, ieri sera intorno alle ore 19:00 con un volo privato proveniente da Grenoble.

Un'ora dopo circa è giunto all'hotel 'Sheraton', a due passi dallo stadio di 'San Siro', dove ha trascorso la sua prima notte italiana. Questa mattina Giroud svolgerà le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano; finiti i test medici, si recherà al 'Centro Ambrosiano', nel capoluogo meneghino, per ottenere l' idoneità sportiva .

A quel punto, la terza tappa del suo tour sarà a 'Casa Milan', nel pomeriggio, dove incontrerà l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis (che lo ha già avuto come calciatore nell' Arsenal ), il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo, le prime foto e la prima intervista da calciatore rossonero.

Giroud, colpo di calciomercato del Milan costato 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus , firmerà un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023 , con opzione sulla terza stagione . Il suo ingaggio sarà di 3,5 milioni di euro netti a stagione. È possibile che prima o dopo la firma possa fare un salto a Milanello per conoscere il tecnico Stefano Pioli ed i suoi nuovi compagni, ma, al momento, non è cosa certa.

Sicuramente, però, l'ex Chelsea, dopo aver terminato il suo blitz milanese, ripartirà per gli ultimi giorni di vacanza post-Europei. Si unirà al gruppo rossonero, a Milanello, in via definitiva dal prossimo lunedì 26 luglio, quando inizierà gli allenamenti agli ordini di Pioli con il connazionale Mike Maignan ed Ante Rebic.