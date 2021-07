Calciomercato Milan, top news: le ultime su Giroud, Diaz e Ballo-Toure

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 16 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano ovviamente Olivier Giroud. Il francese ha firmato il suo contratto con il club rossonero: manca solo l'ufficialità. Definita anche la trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz, così come quella per Ballo-Toure dal Monaco. Continua l'interesse per Kaio Jorge, talento del Santos. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.