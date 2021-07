Giroud saluta il Chelsea: “Le nostre vittorie sono state magnifiche”

Olivier Giroud, neo attaccante del Milan, attraverso i propri canali social ha salutato il Chelsea. Ecco il post del francese

Giorno importante per Olivier Giroud, che ha firmato il suo contratto con il Milan. L'attaccante, però, non dimentica il passato, e tal proposito ha dedicato un messaggio al Chelsea. Ecco cosa ha scritto sui social: "A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori Antonio Conte, Frank Lampard, Maurizio Sarri e Thomas Tuchel, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali di emozioni che abbiamo condiviso tutti insieme 🙏🏼Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in FA Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche".Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>