Giroud, anche Pioli a Casa Milan per conoscere l’attaccante | PM News

Anche Stefano Pioli partecipa al Giroud day. Come appreso dalla nostra redazione, l'allenatore rossonero è arrivato pochi minuti a Casa Milan. Il tecnico è pronto a salutare e a conoscere Olivier Giroud, che a breve dovrebbe arrivare in sede per la firma del contratto. Giroud sarà un elemento molto importante per Pioli, che ora ha disposizione un attaccante di livello internazionale da alternare a Zlatan Ibrahimovic. Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>