Calciomercato Milan – Giroud ha scelto il numero di maglia: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud nel pomeriggio firmerà il contratto con i rossoneri. Intanto ha scelto il numero

Successivamente, ha ottenuto l' idoneità sportiva presso il 'Centro Ambrosiano'. Nel pomeriggio, sarà a 'Casa Milan' per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi due anni , con opzione sulla terza stagione , a 3,5 milioni di euro netti all'anno.

C'era attesa di capire quale numero di maglia volesse prendere Giroud in questa sua nuova esperienza al Milan. Il suggerimento arriva dallo store online ufficiale di A.C. Milan che, poco fa, ha messo ufficialmente in vendita la nuova maglia con la personalizzazione dell'attaccante francese.

Come si può vedere dagli scatti fotografici, Giroud ha scelto la maglia con il numero 9 . Già, proprio quella che ha spaventato tanti centravanti rossoneri del recente passato. Chiunque l'abbia messa, dal 2012 ad oggi , nel post Filippo Inzaghi , non ha mai fatto bene né convinto. Né segnato poi così tanto.

A quanto pare, spetterà all'ex attaccante di Arsenal e Chelsea, che in carriera aveva indossato il numero 9 soltanto nella Nazionale francese, spezzare la maledizione che, in casa rossonera, non vedono l'ora di sfatare.