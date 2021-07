Calciomercato Milan – Giroud, quale numero di maglia? Tre opzioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud presto ufficialmente rossonero. C'è attesa per il numero di maglia che prenderà

I quotidiani sportivi oggi in edicola, parlando dell'arrivo di Giroud al Milan, si concentrano anche su un interrogativo: quale numero di maglia sceglierà il centravanti francese, classe 1986 , nella sua nuova avventura rossonera? In carriera Giroud ha vestito la maglia numero 22 con il Grenoble , il numero 12 con l' Istres , con il Tours e con l' Arsenal .

Il 7 del suo idolo Andriy Shevchenko è sulle spalle di Samu Castillejo, quindi out. Così come il 12, che nel Milan è di proprietà di Ante Rebic. Oltre al numero 9, dunque, restano due alternative: il 18, lasciato libero da Soualiho Meïte, oppure, come suggerito da 'Tuttosport', il 20 che indossò in rossonero Oliver Bierhoff.