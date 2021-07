Giroud, centravanti francese di successo? I suoi predecessori al Milan

Olivier Giroud arriva al Milan per portare gol ed esperienza. Nella storia recente non tutti i centravanti francesi sono andati bene però ...

Daniele Triolo

Olivier Giroud, in queste ore, diventerà ufficialmente un calciatore del Milan. Il centravanti classe 1986, ex Montpellier, Arsenal e Chelsea, andrà a rimpolpare la già nutrita colonia francese di Milano (destinata, per altro, ad aumentare con gli arrivi di Fodé Ballo-Touré e Warren Bondo).

Nel recente passato del Milan, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, non tutti i centravanti francesi passati per il club rossonero hanno contribuito alle sue fortune. Jean-Pierre Papin, ad esempio, Pallone d'Oro con l'Olympique Marsiglia, ha giocato due stagioni nel Diavolo (1992-1994) ed è stato uno dei grandi dell'epopea di Silvio Berlusconi.

Il Presidente dell'epoca sognava la coppia con Marco van Basten, ma questa si vide pochissimo per l'infortunio dell'olandese. Papin, comunque, fece bene in rossonero ed ancora oggi è ricordato con affetto. Non fece bene, invece, un paio di stagioni più tardi (1996-1997)Christophe Dugarry, che il Milan prese dal Bordeaux dopo aver incassato da lui una doppietta nella precedente edizione della Coppa UEFA.

Un anno anonimo e via, cessione al Barcellona. Ha avuto troppi alti e bassi in rossonero, invece, M'Baye Niang, arrivato nel 2012 con le stigmate di 'nuovo Thierry Henry' e poi persosi tra poche gare buone al Milan, gol con il contagocce, prestiti a Genoa, Watford, Torino prima della cessione definitiva proprio ai granata.

È andato meglio, invece, seppur agendo da 'falso nueve' Jérémy Ménez, che nella stagione sfortunata con Filippo Inzaghi allenatore (2014-2015) ha segnato 16 gol in 34 gare di Serie A, la sua migliore annata in carriera dal punto di vista realizzativo. Ora spetterà a Giroud fare in modo che la bilancia, attualmente in parità, penda dalla parte dei successi per il Diavolo. Live Giroud: segui qui la sua prima giornata da giocatore del Milan >>>