Calciomercato Milan – Giroud, gol ed esperienza. Anche insieme ad Ibra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è molto più di un semplice vice Ibra per Stefano Pioli. Potranno giocare in coppia

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola parla di Olivier Giroud , colpo di calciomercato del Milan . Un pezzo da 90 che arriva in rossonero dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu alla squadra di Stefano Pioli . Il centravanti francese, classe 1986 , è giunto ieri sera a Milano ed oggi pomeriggio, dopo aver svolto le visite mediche ed ottenuto l'idoneità sportiva, firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo.

Giroud firmerà un accordo di due anni , fino al 30 giugno 2023 , con il Milan. Nel contratto è prevista un'opzione di rinnovo per una terza, ulteriore stagione . Guadagnerà 3,5 milioni di euro netti all'anno ed al club di Via Aldo Rossi il suo cartellino costerà 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus . Il calciatore transalpino lascia Londra, dove ha indossato le maglie di Arsenal e Chelsea , dopo 9 anni, con 9 trofei conquistati tra 'Gunners' e 'Blues' (ultima la Champions League 2021) e 90 reti in Premier League (144 totali).

Il giorno del debutto di Giroud, colpo di calciomercato del Milan, in una gara ufficiale dei rossoneri potrebbe essere il prossimo 22 agosto, quando il Diavolo sarà di scena a 'Marassi' per affrontare la Sampdoria in occasione della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Difficile, infatti, che per quella gara Zlatan Ibrahimovic abbia pienamente recuperato dai postumi dell'operazione in artroscopia subita al ginocchio sinistro lo scorso 18 giugno.