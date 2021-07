Inter, Calhanoglu: “Pioli era davvero l’unico a volermi tenere al Milan”

Hakan Calhanoglu, nuovo centrocampista dell'Inter, ha rifilato una stoccata al Milan: ecco perché si è trasferito in nerazzurro a costo zero

Hakan Calhanoglu, come noto, ha firmato un contratto di tre anni con l'Inter dopo aver deciso di lasciare il Milan a parametro zero in questo calciomercato estivo. Il centrocampista offensivo turco, classe 1994, ha quindi cambiato squadra, ma non città. Ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro ha spiegato: "È una nuova sfida per me e mi sento già alla grande".

Il giocatore, che ha iniziato ad allenarsi due giorni fa agli ordini del nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha poi commentato il suo passaggio dal Milan all'Inter. "I tifosi fanno rumore. Io ho un grande rispetto per il Milan, ma non sono il primo né sarò l'ultimo a passare da una squadra all'altra di Milano".

E ieri, per giunta, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando ai microfoni di 'DAZN', Calhanoglu si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando i motivi che l'hanno spinto a sposare il progetto sportivo dell'Inter anziché decidere di rinnovare il contratto in scadenza con il Milan.

"Stefano Pioli è stato davvero l'unico che ha mostrato di volermi tenere in rossonero - le parole dell'ex Amburgo e Bayer Leverkusen -. Però ha rispettato la mia decisione. E devo dirgli grazie se sono diventato un giocatore in grado di fare tanti assist e di creare molte occasioni da gol".

"Questa è una maglia importante - ha proseguito poi Calhanoglu parlando dell'Inter -, arrivo in un club che ha appena vinto lo Scudetto. L'obiettivo sarà per forza quello di vincerlo un'altra volta, oltre a fare grandi cose in Champions League". In nerazzurro non era disponibile la maglia numero 10, sulle spalle di Lautaro, pertanto il turco indosserà il numero 20.

"Mister Inzaghi mi ha chiamato tante volte durante la trattativa - l'ammissione del giocatore -, poi anche Piero Ausilio. Insomma ho capito subito la voglia di vedermi qui. Il 3-5-2 mi piace, di Inzaghi apprezzo l'attenzione ed il modo con cui si spiega. Luis Alberto? Sì, siamo simili".

Calhanoglu, completamente catapultato nel mondo Inter, ha poi parlato di Christian Eriksen, che dovrà sostituire nell'organico nerazzurro. "Mi piace molto, abbiamo un ruolo simile. Ho parlato a lungo con Simon Kjaer di quello che è successo. Lo aspetto qui per abbracciarlo".

Chiosa, infine, sulla coppia gol che dovrà rifornire in nerazzurro, quello composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. "Non vedo l'ora che tornino, così comincio subito a fare gli assist per loro. Vogliamo divertirci: loro devono conoscere i miei movimenti ed io i loro". Milan, torna Brahim Díaz: ecco la formula del trasferimento >>>