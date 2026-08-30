Accordo totale tra Milan e Porto per il trasferimento di Santiago Gimenez in Liga Portugal: ecco tutti i dettagli dell'affare
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Dopo quelle di Samuele Ricci, Christopher Nkunku e Rafael Leao, il Milan chiude un'altra cessione importante. Santiago Gimenez sarà un nuovo giocatore del Porto, che ha finalmente raggiunto un accordo con la società rossonera dopo un'estenuante trattativa durata quasi due mesi.
La conferma di Fabrizio RomanoCome riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, Milan e Porto hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in biancoblù di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano ha ricevuto l'autorizzazione da parte del club rossonero per viaggiare in Portogallo, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.
Calciomercato Milan, Gimenez al Porto: cifre e formulaSecondo Romano, Milan e Porto avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più due di bonus. Il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni: uno scenario che la società rossonera spera si verifichi per evitare di riaccogliere Gimenez a Milanello la prossima estate.
Il fattore FarioliTra i principali artefici del trasferimento in Portogallo di Gimenez c'è Francesco Farioli. Il tecnico del Porto apprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia del Milan nella stagione 2025/2026, infatti, il messicano aveva realizzato 93 reti in 229 partite ufficiali.
Il rendimento di Gimenez al MilanArrivato dal Feyenoord nel febbraio del 2025, Gimenez non è riuscito a rispettare le enormi aspettative che il popolo rossonero aveva riposto in lui. Nei suoi 18 mesi al Milan, il centravanti messicano ha realizzato 7 reti e 6 assist in 37 partite, per un totale di 1933 minuti in campo: un rendimento insufficiente considerando i 30 milioni di euro spesi dal club di Via Aldo Rossi per strapparlo alla società di Rotterdam.
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