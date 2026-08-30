Dopo quelle di Samuele Ricci, Christopher Nkunku e Rafael Leao, il Milan chiude un'altra cessione importante. Santiago Gimenez sarà un nuovo giocatore del Porto, che ha finalmente raggiunto un accordo con la società rossonera dopo un'estenuante trattativa durata quasi due mesi.

La conferma di Fabrizio Romano

Calciomercato Milan, Gimenez al Porto: cifre e formula

Il fattore Farioli

Il rendimento di Gimenez al Milan

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X,hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in biancoblù diIl centravanti messicano ha ricevutoda parte del club rossonero per viaggiare in Portogallo, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.Secondo Romano,avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un trasferimento inIl dirittoal verificarsi di determinate condizioni: uno scenario che la società rossonera spera si verifichi per evitare di riaccoglierea Milanello la prossima estate.Tra i principali artefici del trasferimento in Portogallo dic'èIl tecnico delapprezza le caratteristiche dell'attaccante rossonero, in particolare la capacità di muoversi all'interno dell'area di rigore e di trovare la porta con facilità. Escludendo le zero reti in campionato con la maglia delnella stagione 2025/2026, infatti, il messicano aveva realizzatoArrivato dalnel febbraio del 2025,non è riuscito a rispettare le enormi aspettative che il popolo rossonero aveva riposto in lui. Nei suoi 18 mesi al Milan, il centravanti messicano ha realizzatoper un totale di 1933 minuti in campo: un rendimento insufficiente considerando ispesi dal club di Via Aldo Rossi per strapparlo alla società di Rotterdam.