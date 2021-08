Calciomercato Milan – Duello con la Lazio per Shaqiri? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Xherdan Shaqiri lascerà il Liverpool quasi gratis. Lazio avanti sullo svizzero, ma Diavolo attento

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, può portarsi a casa, con la minima spesa, Xherdan Shaqiri. Il centrocampista offensivo svizzero di origini kosovare, classe 1991, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Liverpool, il 30 giugno 2023. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, Shaqiri ha chiesto ed ottenuto dai 'Reds' di essere ceduto quasi a costo zero. Il giocatore, con un breve passato nell'Inter (da gennaio a giugno 2015) vuole una nuova esperienza professionale.

Il quotidiano romano ha evidenziato come Shaqiri sia nei pensieri della Lazio, che potrebbe pensare a lui come occasione di fine mercato qualora non riuscisse a chiudere l'acquisto di un esterno offensivo tra Filip Kostic (Eintracht Francoforte) e Callum Hudson-Odoi (Chelsea). Sul giocatore, autore di 26 gol in 96 gare in Nazionale, si registra anche un sondaggio da parte dell'Atlético Madrid. Ma perché i 'rumors' di calciomercato accostano Shaqiri anche al Milan?

Per il 'CorSport', i suoi agenti sarebbero stati sondati anche dai rossoneri. Il Diavolo, infatti, cerca un giocatore che sappia muoversi sia da trequartista sia sulla fascia nel 4-2-3-1. E lo svizzero, per caratteristiche tecniche, rientrerebbe nel novero dei candidati. Shaqiri, in carriera, ha giocato, oltre che per Inter e Liverpool, anche per Basilea in patria, Bayern Monaco in Bundesliga e Stoke City sempre in Premier League.