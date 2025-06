Calciomercato Milan, due nomi per sostituire il partente Theo Hernández

Il Milan sta per cedere, in questa sessione estiva di calciomercato, Theo Hernández all'Al-Hilal. Come lo sostituirà? Gli scenari

Daniele Triolo Redattore 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 10:32)

Theo Hernández sta per trasferirsi dal Milan all'Al-Hilal, in questa sessione estiva di calciomercato, per 30 milioni di euro: al giocatore, un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2028) da 20 milioni di euro netti a stagione di stipendio. La domanda, però, ora sorge spontanea: come rimpiazzare Theo sulla fascia sinistra del Milan?