Il calciomercato del Milan non si ferma mai così come le voci in vista di gennaio: la dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca di un nuovo trequartista e il sito calciomercato.com fa il punto su tre situazioni differenti.

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Il grande sogno Endrick e la pista Alvyn Sanches

Il nome cerchiato in rosso nella lista diresterebbe sempre quello di Endrick del Real Madrid. La fattibilità dell'operazione dipende dalle valutazioni del Real Madrid e se Florentino Perez deciderà di aprire alla cessione anche solo a titolo temporaneo.

Per il Diavolo sarebbe un profilo ideale: calciatore futuribile, che può giocare sia come prima punta, sia come trequartista. Dotato di un grande sinistro, grande dribbling nel breve e una grande fisicità, avrebbe tutte le caratteristiche ideali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Secondo il sito, tra i nomi più probabili ci sarebbe quello di Alvyn Sanches, classe 2003 svizzero di proprietà dello Young Boys. A livello di caratteristiche sarebbe anche lui perfetto per il 3-4-2-1 di Amorim. Sarebbe un calciatore segnalato dagli scout, ma le decisioni finali spettano a Cardinale e all'allenatore del Milan.

Il futuro di Omari Hutchinson e il riscatto da 50 milioni

Le gerarchie attuali e il rebus Diego Moreira

Calciomercato.com ha parlato anche del futuro di: il classe 2003 è arrivato in rossonero in prestito oneroso da circa 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto a favore del club rossonero fissato a circa 50 milioni di euro complessivi. L'inglese dovrà completare una stagione fantastica per convincere Cardinale a investire una cifra così alta per trattenerlo in rossonero.La situazione attuale della trequarti del Milan non è ancora chiara:(al di là delle rotazioni dovute visto il calendario rossonero) è un punto di riferimento assoluto del reparto e può giocare sia a destra sia a sinistra. Poi ci sono varie alternative, ma non ancora un altro titolare certo:garantisce corsa ed equilibrio alla squadra.

Cisse ha segnato due gol e dato segnali importanti nelle prime uscite. Loftus-Cheek sembra più indietro in questo momento, anche per le sue prestazioni deludenti. Poi c'è il 'rebus' Moreira: il belga ha qualità importantissime e sembra destinato a entrare nell'undici titolare di Amorim. Se lo facesse come trequartista di sinistra? In questo modo l'allenatore portoghese potrebbe guadagnare imprevedibilità in attacco ed equilibrio sulle fasce tenendo in campo Bartesaghi o Estupiñán. Le prossime partite (e poi il mercato di gennaio) ci diranno molto.