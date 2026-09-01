Calciomercato Milan, difensore cercasi: arrivano smentite su Tiago Gabriel. E Tomori ...

Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Siamo ormai nelle ultimissime ore di calciomercato e il Milan potrebbe essere alla ricerca di un rinforzo last minute: l'obiettivo potrebbe essere un difensore centrale per completare il reparto di Amorim.

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Secondo, attraverso il sito ufficiale dell'emittente, il nome possibile non sarebbe quello di Tiago Gabriel del Lecce, in queste ore più volte accostato ai rossoneri. Tutto dovrebbe essere legato alla cessione di, per il quale, però, non stanno arrivando al momento offerte soddisfacenti. Il difensore inglese potrebbe restare in rossonero senza giocare almeno fino al calciomercato di gennaio.

Ricordiamo che il mercato italiano chiude alle 20 e resta molto complesso per il Diavolo riuscire a chiudere un'operazione in entrata in così poco tempo.

L'identikit tattico del centrale ideale per il calcio di Ruben Amorim

Per Amorim sarebbe importante avere a disposizione un altro difensore centrale che sia in grado di impostare dal basso e che sia molto bravo nell'uno contro uno e in velocità: in questo momento, in rosa, è presente solocon queste caratteristiche precise.

Gli altri difensori potrebbero soffrire di più il modo di giocare dell'allenatore portoghese che chiede tanto ai suoi giocatori. Il Milan giocherà con la difesa molto aggressiva e alta e servono quindi interpreti veloci e in grado di recuperare bene per poi impostare subito la fase offensiva.

I dubbi sulle alternative: le caratteristiche di Gabbia e De Winter

Sia Gabbia che De Winter (ad oggi le alternative al centro della) non sembrano i giocatori ideali a livello di caratteristiche.

Vedremo se la dirigenza del Milan riuscirà a sorprendere e a chiudere un colpo finale che potrebbe essere molto importante per la stagione del Milan.