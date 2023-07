Calciomercato Milan – Caccia al vice Giroud, si raffredda la pista Dia

Si accende il calciomercato del Milan da cui si allontana Boulaye Dia, uno degli obiettivi per l'attacco come vice Olivier Giroud

Tra le questioni su cui si sta arrovellando il Milan c'è sicuramente la ricerca di un vice Giroud come priorità. Il Diavolo, per ritrovare la sua dimensione di top club a livello europeo, deve infatti allungare la rosa trovando dei giocatori abili low cost da inserire tra le alternative di Pioli . Una delle ultime suggestioni trapelate da questa sessione di calciomercato del Milan ricco di sorprese è il nome di Boulaye Dia , il talento senegalese attualmente in forza alla Salernitana e autore di un'ottima stagione lo scorso anno.

Calciomercato Milan, per l'attacco sfuma Dia

In una sessione di mercato come questa, ricca di colpi di scena e di sorprese, non c'è più nulla che possa sorprenderci. Dopo l'addio a Tonali i vertici della società meneghina hanno discusso su quali dovessero essere gli obiettivi più importanti da conseguire entro la prossima stagione. Così hanno convenuto che l'esigenza più impellente per il Diavolo è la ricerca di una nuova punta, come dimostrato anche dal derby di mercato per Taremi.