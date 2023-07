Calciomercato Milan – Sfida all’Inter per Taremi: richiesta elevata del Porto

In questa sessione di calciomercato sono stati diversi i derby tra Milan e Inter per accaparrarsi un giocatore. È successo prima con Marcus Thuram e poi con Davide Frattesi e ora rischia di ripetersi anche con Mehdi Taremi . I rossoneri lo vorrebbero come vice Olivier Giroud , mentre la Beneamata si sarebbe spostata sull'iraniano dopo la vicenda relativa a Romelu Lukaku .

A fare il punto della situazione a tal proposito è stato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Il noto giornalista ha confermato come l'unica offerta giunta al Porto sarebbe quella del Milan, che però non raggiungeva i 25 milioni di euro richiesti. Il giocatore, tra l'altro, è assistito in questo momento da Jorge Mendes, che lo aiuterà a decidere in merito al suo futuro. LEGGI ANCHE: Milan, i numeri di Cherki nell'ultima stagione >>>