Calciomercato Milan – Spunta l’idea Cherki: i numeri dell’ultima stagione

Dopo l'esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara , che avevano già chiuso per Marco Sportiello , il Milan ha chiuso altri tre colpi importanti nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Dal Chelsea sono arrivati Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic , quest'ultimo ufficializzato ieri, mentre a parametro zero è stato acquisito Luka Romero . La dirigenza rossonera, comunque, continua a valutare altri profili e per il reparto d'attacco, come riportato da 'Caught Offside' sarebbe spuntato Rayan Cherki del Lione , su cui è comunque forte la concorrenza del Chelsea . Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri nell'ultima stagione.

Milan, i numeri dell'ultima stagione di Rayan Cherki

Nel corso dell'ultima annata il giovane talento francese Rayan Cherki ha giocato interamente con la maglia del Lione. Il classe 2003 ha trovato una certa continuità in Ligue 1, dove ha disputato 34 match, segnando 4 reti e servendo 6 assist ai compagni. Al di là di qualche panchina, quindi, è stato una presenza fissa nell'undici del club transalpino. Per lui anche 5 apparizioni in Coupe de France, condite da un solo gol. A questo si aggiungano anche le quattro presenze nell'ultimo Europeo Under 21 dove ha trovato 2 volte la via della rete, contro Ucraina e Svizzera.