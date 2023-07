Calciomercato Milan – Ecco Reijnders: il programma del suo arrivo

Tijjani Reijnders è l'ultimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo. Il Diavolo si prepara ad accogliere l'olandese classe 1998

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato il programma di Tijjani Reijnders, nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista olandese, classe 1998, autore di 7 gol e 12 assist in 54 partite nell'ultima stagione con l'AZ Alkmaar tra campionato, Conference League e coppe nazionali, è atteso stasera a Milano.