Calciomercato Milan – Centrocampista e attaccante, occhio a questi nomi

La sessione estiva di calciomercato è in pieno fermento e, in casa Milan, già mandati a segno ben cinque colpi in entrata. Sono arrivati, infatti, Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic in via ufficiale. Domani, invece, visite mediche per Tijjani Reijnders. Il Diavolo, ora, dovrà iniziare anche e soprattutto a vendere qualche esubero, ma ha ancora quattro/cinque caselle da riempire nel proprio organico. Tre di queste sono priorità.