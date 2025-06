Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Napoli, niente aste per Musah'. Ora ...

Yunus Musah al Napoli in questa sessione di calciomercato? Possibile, a patto, però, che il Milan non tiri troppo la corda. Il punto

In questi ultimi giorni di calciomercato, Milan e Napoli hanno trattato per il trasferimento di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, alla corte di Antonio Conte. Poi i negoziati hanno subito un rallentamento. Dovuto a cosa? C'è chi dice che il Milan abbia innalzato le proprie pretese economiche, anche per via di un inserimento del West Ham. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul tema.