Calciomercato Milan, Allegri vuole 5 colpi: ruoli e obiettivi rossoneri

Le priorità di Allegri nel calciomercato estivo per il suo Milan, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono queste. Dietro, al posto di uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori, l'obiettivo principale (del Diavolo, però, così come di mezza Serie A ...) è Giovanni Leoni del Parma.

Arriverà, poi, un terzino destro al posto di Kyle Walker, che non sarà riscattato e uno sinistro al posto di Theo Hernández. Contatti in corso per Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal, ma occhio anche a Maxim De Cuyper del Bruges. In mezzo al campo, oltre a Luka Modrić, servirà un altro giocatore forte.

In attacco i costi sono alti, Tare sonda vari profili — Adrien Rabiot non lascerà l'Olympique Marsiglia. In auge c'è Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. In calo le quotazioni di Samuele Ricci del Torino, mentre Nicolò Rovella per la Lazio non è sul mercato. Il prezzo è alto ma il Milan ci ha provato pure per Ayyoub Bouaddi, francese del Lille, classe 2007.

Anche l'attacco del Milan di Allegri cambierà volto in questo calciomercato. Via Tammy Abraham (torna alla Roma), Francesco Camarda (cessione in prestito) e Luka Jović (non prolungherà il suo contratto). Arriverà una punta di livello, nonostante i costi siano alti, da affiancare a Santiago Giménez. Tare ha sondato il terreno per Lorenzo Lucca dell'Udinese e Mateo Retegui dell'Atalanta. Proposto anche Darwin Núñez del Liverpool.