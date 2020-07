Calciomercato Milan – Di Marzio: “Kjaer riscattato dal Siviglia”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come anticipato dalla nostra redazione, c’erano dei segnali più che positivi in merito al riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia. Il danese sta mettendo in campo prestazioni oltre ogni aspettativa; per questo motivo il Milan ha deciso di riscattarlo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter, la trattativa è ormai conclusa, con il difensore che è stato acquistato a titolo definitivo dal club rossonero. Manca soltanto l’annuncio ufficiale.

