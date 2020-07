PM – Calciomercato Milan: riscatto Kjaer, arrivano conferme. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ore di attesa in casa Milan per il riscatto di Simon Kjaer. Il danese, arrivato a gennaio dopo una breve parentesi all’Atalanta, ha convinto tutti dal punto di vista delle prestazioni ed è diventato presto un inamovibile di Stefano Pioli. Il difensore centrale, di proprietà del Siviglia, può essere riscattato dal Milan per una cifra niente affatto elevata, pari a 3,5 milioni di euro. Attenzione però alle tempistiche, perché il diritto di riscatto rossonero scadrà nella giornata di domani: il tempo stringe.

Per questo motivo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan sta parlando in queste ore con il club spagnolo per acquistarlo a titolo definitivo. Sono stati fatti dei passi avanti notevoli, ragion per cui filtra positività per il buon esito dell’operazione. In tal senso sono attese novità a breve per quanto riguarda l’ufficialità.

Ufficializzate intanto date e orari di Milan-Atalanta e Sampdoria-Milan: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>