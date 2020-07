PM – Calciomercato Milan: Rashica obiettivo concreto di Rangnick

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro di proprietà del Werder Brema, è un obiettivo concreto di Ralf Rangnick per il Milan della stagione 2020-2021.

Rashica, che indossa la maglia del Werder dal gennaio 2018, è stato seguito con molto interesse da Rangnick per il RB Lipsia in queste due stagioni e mezza in Germania ed ora il manager tedesco, che assumerà ad agosto il duplice incarico di allenatore e direttore tecnico rossonero, vorrebbe portarlo con sé a Milano.

Il nome di Rashica, lo ricordiamo, non risuona come nuovo tra le pareti di ‘Casa Milan’: il Diavolo, infatti, si era già interessato al talentuoso numero 7 del Werder Brema quando, giovanissimo, militava in Olanda con il Vitesse Arnhem. In questa stagione, che ha visto la squadra di Florian Kohfeldt salvarsi agli spareggi contro l’Heidenheim, Rashica è stato uno dei migliori dei suoi.

Ha collezionato, infatti, 34 presenze tra campionato e Coppa di Germania, con 11 gol e 8 assist all’attivo. Di piede destro, Rashica può giocare indifferentemente da esterno offensivo destro o sinistro in un 4-2-3-1 (modulo che attualmente sta utilizzando Stefano Pioli al Milan) o in un 4-4-2 (schieramento che Rangnick utilizza con maggior costanza).

Quanto potrebbe costare Rashica al Milan? Il valore del cartellino del calciatore kosovaro si aggira, secondo quanto da noi appreso, tra i 20 ed i 25 milioni di euro.