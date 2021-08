Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko sempre più vicino: le ultime”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al ritorno

Tiemoué Bakayoko corre a grandi passi verso il ritorno al Milan. Come riferisce il noto esperto di calciomercato sul suo sito, Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino. Nel pomeriggio, a Casa Milan, c'è stato infatti un incontro con Marco Busiello e Marco Branca, agenti della 'FIRST', che curano gli interessi del francese in Italia. Il summit con Paolo Maldini è Frederic Massara è stato più che positivo e ha avvicinato ulteriormente le parti in causa.