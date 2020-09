Calciomercato Milan – Deulofeu può tornare in Italia: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gerard Deulofeu, classe 1994, è retrocesso in Championship con il Watford. Lo spagnolo però non vuole restare a giocare nella seconda serie inglese con gli ‘Hornets‘, effettivamente categoria che il giocatore non merita.

Il suo sogno è (o almeno lo era fino a qualche settimana fa) quello di ritornare nel Milan, dove ha già giocato per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017, con un buon rendimento: 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia. Ma l’interesse dei rossoneri nei suoi confronti non si è fin qui concretizzato.

Secondo le ultime indiscrezioni Deulofeu può, sì, tornare in Italia, ma non con la maglia rossonera. I colleghi di Tuttomercatoweb.com scrivono dell’interesse del Napoli: c’è anche il sì di Mister Gattuso. Il Watford può cederlo in prestito, anche solo per liberarsi dell’ingaggio (3,5 milioni netti) che Deulofeu percepisce.

