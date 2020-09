Europa League – Shamrock Rovers-Milan, dubbi e probabile formazione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno all’esordio del Milan nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. In vista della gara di giovedì 17 settembre, come riporta ‘Tuttosport’, la formazione rossonera è fatta per nove undicesimi.

Il punto di domanda più grande riguarda Zlatan Ibrahimovic, assente nelle ultime due uscite della squadra, ma c’è positività sul suo impiego in campo. L’altro dubbio verte sul sostituto dello squalificato Ante Rebic: fin qui Stefano Pioli ha utilizzato Daniel Maldini, ma è più probabile che il tecnico rossonero ricorra ad una soluzione di esperienza vista l’importanza della partita.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers (Maldini); Ibrahimovic (Colombo).

